НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат Рады Бойко спрогнозировал смену украинского парламента в 2022 году

Его соратники по партии готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных выборов.

18 декабря, 04:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/photos/4867067109984456/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховная рада Украины</a></p>

Фото © Facebook / Верховная рада Украины

Состав Верховной рады в 2022 году будет сменён — с таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

"В первую очередь нужно поменять парламент, я убеждён, что в начале следующего года мы это сделаем", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Бойко заявил, что депутаты представляемой им политсилы готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных парламентских выборов. Фракция ОПЗЖ насчитывает в Раде 44 депутата, однако для запуска этой инициативы необходимо не менее 150 парламентариев.

В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота

В Раде проголосовали за памперсы в подарок Зеленскому на случай госпереворота

А до этого Лайф писал, что украинский экс-депутат Денисенко перечислил четыре сценария для Зеленского на 2022 год. По словам бывшего парламентария, в частности, Киев может потерять поддержку ключевых союзников на Западе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1