Депутат Рады Бойко спрогнозировал смену украинского парламента в 2022 году
Его соратники по партии готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных выборов.
Фото © Facebook / Верховная рада Украины
Состав Верховной рады в 2022 году будет сменён — с таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
"В первую очередь нужно поменять парламент, я убеждён, что в начале следующего года мы это сделаем", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Бойко заявил, что депутаты представляемой им политсилы готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных парламентских выборов. Фракция ОПЗЖ насчитывает в Раде 44 депутата, однако для запуска этой инициативы необходимо не менее 150 парламентариев.
А до этого Лайф писал, что украинский экс-депутат Денисенко перечислил четыре сценария для Зеленского на 2022 год. По словам бывшего парламентария, в частности, Киев может потерять поддержку ключевых союзников на Западе.
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