Депутат Рады Бойко спрогнозировал смену украинского парламента в 2022 году

Состав Верховной рады в 2022 году будет сменён — с таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

"В первую очередь нужно поменять парламент, я убеждён, что в начале следующего года мы это сделаем", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Бойко заявил, что депутаты представляемой им политсилы готовы сложить мандаты, чтобы запустить процесс досрочных парламентских выборов. Фракция ОПЗЖ насчитывает в Раде 44 депутата, однако для запуска этой инициативы необходимо не менее 150 парламентариев.