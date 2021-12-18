Диетологи Королёва и Рау призвали заменить оливье другим салатом в новогоднем меню

Плотный новогодний ужин с обилием жирных горячих блюд и различных майонезных салатов может быть чреват перееданием. А обжорство, в свою очередь, влияет на иммунитет, считает диетолог Маргарита Королёва.

"Иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и её недостаток, может привести к проблемам. Так что нужно заранее всё продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе", — рассказала Королёва в интервью РИА "Новости".

Её коллега Майра Рау советует начать застолье раньше, чтобы не голодать весь день в ожидании праздничных блюд. Для этого подойдёт привычное для ужина время, а вот на дальнейший праздник на столе можно оставить лёгкие закуски в виде фруктов, овощных салатов или нарезок. Королёва же и вовсе посоветовала устроить праздничный обед с новогодним меню 1 января, а ночь провести лаконично.

Оливье же специалисты рекомендуют заменить салатными листьями с индейкой и авокадо. А тем, для кого этот салат является святым, диетологи посоветовали отнестись к нему как к полноценному второму блюду, а не как к закуске.

Ещё один важный момент, по мнению экспертов, — наличие на столе воды. Если её пить в течение дня и за праздничным столом, это поможет избежать перенасыщения. На горячее диетологи советуют запечённую индейку, для десерта — самодельное мороженое с добавлением ягод, также они рекомендуют полностью избегать сладкой газировки.