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Диетологи Королёва и Рау призвали заменить оливье другим салатом в новогоднем меню

Они также рекомендуют отужинать задолго до боя курантов, а на праздник оставить лишь лёгкие закуски в виде фруктов и овощей. Либо же оторваться на обед 1 января, позволив себе всё.

18 декабря, 04:29
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/k-real/8301875721/in/photolist-2aQCfzW-kHQeHH-dDBhqi-DPVTzt-QMKD44-RxcCU7-7rsTtJ-Eoqqni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kirill Melamed</a></p>

Фото © Flickr / Kirill Melamed

Плотный новогодний ужин с обилием жирных горячих блюд и различных майонезных салатов может быть чреват перееданием. А обжорство, в свою очередь, влияет на иммунитет, считает диетолог Маргарита Королёва.

"Иммунитет должен быть высоким, а избыток пищи, так же как и её недостаток, может привести к проблемам. Так что нужно заранее всё продумать, расписать уже сейчас, какие блюда будут на столе", — рассказала Королёва в интервью РИА "Новости".

Её коллега Майра Рау советует начать застолье раньше, чтобы не голодать весь день в ожидании праздничных блюд. Для этого подойдёт привычное для ужина время, а вот на дальнейший праздник на столе можно оставить лёгкие закуски в виде фруктов, овощных салатов или нарезок. Королёва же и вовсе посоветовала устроить праздничный обед с новогодним меню 1 января, а ночь провести лаконично.

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Оливье же специалисты рекомендуют заменить салатными листьями с индейкой и авокадо. А тем, для кого этот салат является святым, диетологи посоветовали отнестись к нему как к полноценному второму блюду, а не как к закуске.

Ещё один важный момент, по мнению экспертов, — наличие на столе воды. Если её пить в течение дня и за праздничным столом, это поможет избежать перенасыщения. На горячее диетологи советуют запечённую индейку, для десерта — самодельное мороженое с добавлением ягод, также они рекомендуют полностью избегать сладкой газировки.

Ранее Лайф писал, что диетолог Соломатина рассказала о правильном хранении салатов на Новый год. В идеале нужно сварить овощи заранее и положить их в холодильник, а на следующий день порезать, заправить и съесть, заметила она.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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