Американский эксперт Ломбардо признал, что Россия стремится к миру в Европе
А вот США вряд ли пойдут на снижение напряжённости, ведь она подпитывает военно-промышленный комплекс страны, отметил он.
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Россия, предложив проект взаимных гарантий безопасности в Европе, показала, кто на самом деле стремится к миру, ведь США явно продолжат проявление агрессии. Такое мнение высказал координатор американской Объединённой национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо.
"Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США", — сказал Джо Ломбардо в беседе с РИА "Новости".
Он также выразил сомнение, что российская инициатива снизит напряжённость, ведь Соединённые Штаты желают её. Она подпитывает американский военно-промышленный комплекс, который составляет важную часть экономики страны, отметил Ломбардо.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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