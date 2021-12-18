Американский эксперт Ломбардо признал, что Россия стремится к миру в Европе

"Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США", — сказал Джо Ломбардо в беседе с РИА "Новости".