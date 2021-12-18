Три самолёта Минобороны РФ доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза

Три самолёта военно-транспортной авиации РФ доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Эти летательные аппараты также были отправлены в столицу Афганистана для эвакуации более 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

"Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолёте находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", — уточняется в сообщении.

Кроме того, на каждом летательном аппарате сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял, индивидуальных рационов питания.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

