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В России не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Впервые такой обязательный платёж россияне должны внести в 2022 году на основе уведомлений, направленных соответствующими органами за предыдущий год.

18 декабря, 06:42

© Pixabay

Жители России, имеющие вклады в банках на сумму более миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", исходя из повышения ключевой ставки Центробанком до 8,5%.

Отметим, что впервые внести такой обязательный платёж россияне должны до 1 декабря 2022 года на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год. Под такую меру подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный гражданину за год, за исключением необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года.

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Ранее Лайф рассказывал, как изменится курс рубля, проценты по вкладам и кредитам из-за повышения ключевой ставки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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