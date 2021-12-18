В России не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Жители России, имеющие вклады в банках на сумму более миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" , исходя из повышения ключевой ставки Центробанком до 8,5% .

Отметим, что впервые внести такой обязательный платёж россияне должны до 1 декабря 2022 года на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год. Под такую меру подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный гражданину за год, за исключением необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года.