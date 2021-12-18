Депутат Аксаков: Большинство уехавших работать за рубеж россиян жалеет о своём решении

Большая часть россиян, которые уехали работать в западные страны, жалеет о своём решении. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru.

"Подавляющее большинство уезжает из-за иллюзии, что там лучше. Лучше жить, больше возможности самореализоваться. А потом многие понимают, что попали не туда, куда думали. На самом деле большинство не самореализуется и прозябает, проклинает всю эту западную жизнь", — отметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что в России можно сделать комфортные условия для работы молодых специалистов, чтобы они оставались в стране. В частности, речь идёт о создании центров досуга, социальных, образовательных и культурных центров. Кроме того, необходимо выстроить цифровую инфраструктуру, "поскольку многие "мозги" с этим связаны".

Аксаков подчеркнул, что многие россияне верят, что на Западе жить лучше, чем в РФ, однако это миф и его нужно разрушать. По его словам, это под силу тем, кто столкнулся с заграничной реальностью и понял, что "на самом деле не всё так безоблачно, как кажется".