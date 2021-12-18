Вяльбе заявила, что её не волнует бойкот США Олимпиады в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что её не волнует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекина со стороны США. В беседе с kp.ru тренер отметила, что для спортсменов не играет роли приезд американского лидера Джо Байдена.

"Мне вообще пофиг на этот бойкот. <...> На самом деле мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его всё равно там не увидим", — отрезала Вяльбе.

По её мнению, данный бойкот означает неуважение к стране-организатору. Тренер указала, что раньше прекращались войны во время Олимпиады, а сейчас Игры, напротив, "только начинают их".

Вяльбе отметила, что дипломатия не должна вмешиваться в спорт. Если раньше были такие лозунги, как "О спорт, ты — мир!", то сейчас, наоборот, — "побольше ужалить". И тем не менее президент федерации верит, что подобные бойкоты не способны повлиять на самих спортсменов.