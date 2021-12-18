Вяльбе заявила, что её не волнует бойкот США Олимпиады в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России уверена, что Вашингтон попросту демонстрирует неуважение по отношению к стране-организатору.
Елена Вяльбе. Фото © Instagram / elenavalbe
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что её не волнует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекина со стороны США. В беседе с kp.ru тренер отметила, что для спортсменов не играет роли приезд американского лидера Джо Байдена.
"Мне вообще пофиг на этот бойкот. <...> На самом деле мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его всё равно там не увидим", — отрезала Вяльбе.
По её мнению, данный бойкот означает неуважение к стране-организатору. Тренер указала, что раньше прекращались войны во время Олимпиады, а сейчас Игры, напротив, "только начинают их".
Вяльбе отметила, что дипломатия не должна вмешиваться в спорт. Если раньше были такие лозунги, как "О спорт, ты — мир!", то сейчас, наоборот, — "побольше ужалить". И тем не менее президент федерации верит, что подобные бойкоты не способны повлиять на самих спортсменов.
"Очень хотелось бы, честно, прямо очень хочется, чтобы хотя бы спорт был такой реальной индустрией, которая объединяет людей, мир, а не разъединяет его", — резюмировала Вяльбе.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
Комментариев: 0