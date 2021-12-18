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Вяльбе заявила, что её не волнует бойкот США Олимпиады в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России уверена, что Вашингтон попросту демонстрирует неуважение по отношению к стране-организатору.

18 декабря, 18:39
<p>Елена Вяльбе. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM_bNisD-Ox/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elenavalbe</a></p>

Елена Вяльбе. Фото © Instagram / elenavalbe

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что её не волнует дипломатический бойкот Олимпиады в Пекина со стороны США. В беседе с kp.ru тренер отметила, что для спортсменов не играет роли приезд американского лидера Джо Байдена.

"Мне вообще пофиг на этот бойкот. <...> На самом деле мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду или не приедет? Это же для нас, для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его всё равно там не увидим", — отрезала Вяльбе.

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По её мнению, данный бойкот означает неуважение к стране-организатору. Тренер указала, что раньше прекращались войны во время Олимпиады, а сейчас Игры, напротив, "только начинают их".

Вяльбе отметила, что дипломатия не должна вмешиваться в спорт. Если раньше были такие лозунги, как "О спорт, ты — мир!", то сейчас, наоборот, — "побольше ужалить". И тем не менее президент федерации верит, что подобные бойкоты не способны повлиять на самих спортсменов.

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"Очень хотелось бы, честно, прямо очень хочется, чтобы хотя бы спорт был такой реальной индустрией, которая объединяет людей, мир, а не разъединяет его", — резюмировала Вяльбе.

Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.

Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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