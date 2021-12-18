Наказал за ругань: В Чебаркуле срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой
С возлюбленной Иван уже примирился. При этом мама солдата не верит, что причина поступка — размолвка с дамой сердца.
Фото © Telegram / SHOT
Мама парня и мама его девушки рассказывают о случившемся. Видео © Telegram / SHOT
Солдат-срочник из Челябинской области зашил себе рот из-за того, что нагрубил своей девушке. К счастью, история закончилась хорошо, пара уже примирилась. Возлюбленная простила парня, когда тот объяснил ей своё странное поведение — мол, не мог поступить иначе.
События начали развиваться несколько дней назад. Иван шокировал сослуживцев, взяв нитки и сшив губы. Так парень ходил по части в медицинской маске, пока его странное молчание не заметил офицер. Как сообщает SHOT, срочнику сразу оказали медицинскую помощь, в том числе психологическую.
Мама парня не верит, что причиной такого решения стала ссора с дамой сердца, а родительница девушки считает, что солдата на это подтолкнул стресс. Избранника дочери она назвала оптимистичным и весёлым. В армии парень находится меньше месяца.
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