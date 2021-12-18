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Диетолог Ялчин рассказала о пользе кефира в борьбе с "плохим" холестерином

Специалист отметила, что этот кисломолочный продукт имеет и лечебные свойства при различных заболеваниях, включая язву, нарушение желчи и повышение артериального давления.

18 декабря, 17:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Диетолог Зюлал Ялчин назвала кефир самым полезным молочным продуктом. По её словам, он снижает непереносимость лактозы и эффективен в борьбе с высоким уровнем холестерина, пишет Milliyet.

Врач рассказала, что кефир стоит на первом месте среди пробиотических продуктов, содержит огромное количество полезных микроорганизмов. В том числе кисломолочный продукт обогащён минералами и незаменимыми аминокислотами, включая фосфор и кальций.

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По словам диетолога, кефир способен поддерживать микрофлору кишечника и синтезировать определённые питательные вещества. Этот продукт также обладает противоопухолевым действием. Его разрешается пить с раннего возраста.

Вместе с тем он имеет и лечебные свойства при различных заболеваниях. Среди них — язва, повышение артериального давления, нарушение желчи, экзема, бронхит, астма и нервные расстройства.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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