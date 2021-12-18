Доктор Мясников предупредил, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе

Пациенты с коронавирусной инфекцией не должны заниматься самолечением, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Ковид вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и коронавирусная пневмония с определённым процентом смертности", — рассказал врач.

Пациентам с ОРЗ при коронавирусе не следует принимать некоторые препараты. Например, лекарства, разжижающие кровь, при отсутствии воспаления лёгких. По словам Мясникова, бездумное лечение этими препаратами может привести к нарушению мозгового кровообращения и желудочно-кишечным кровоизлияниям.

Специалист также отметил, что не стоит без надзора медиков прибегать к лечению стероидными гормонами. Они подходят только интубированным пациентам. Лучше всего постараться предотвратить заражение вакцинацией, заключил Мясников.