Доктор Мясников предупредил, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе
Лучше всего попытаться предотвратить заражение с помощью вакцинации, уверен телеведущий.
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Пациенты с коронавирусной инфекцией не должны заниматься самолечением, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.
"Ковид вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и коронавирусная пневмония с определённым процентом смертности", — рассказал врач.
Пациентам с ОРЗ при коронавирусе не следует принимать некоторые препараты. Например, лекарства, разжижающие кровь, при отсутствии воспаления лёгких. По словам Мясникова, бездумное лечение этими препаратами может привести к нарушению мозгового кровообращения и желудочно-кишечным кровоизлияниям.
Специалист также отметил, что не стоит без надзора медиков прибегать к лечению стероидными гормонами. Они подходят только интубированным пациентам. Лучше всего постараться предотвратить заражение вакцинацией, заключил Мясников.
Ранее вирусолог Павел Волчков раскрыл, кто тяжелее остальных перенесёт заражение "омикроном". Учёный подчеркнул, что новый вариант ковида станет "лёгкой историей" для большинства россиян, которые уже переболели и вакцинировались.
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