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Доктор Мясников предупредил, чего ни в коем случае нельзя делать при коронавирусе

Лучше всего попытаться предотвратить заражение с помощью вакцинации, уверен телеведущий.

18 декабря, 17:27
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Фото © Pixabay

Пациенты с коронавирусной инфекцией не должны заниматься самолечением, заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Ковид вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и коронавирусная пневмония с определённым процентом смертности", — рассказал врач.

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Пациентам с ОРЗ при коронавирусе не следует принимать некоторые препараты. Например, лекарства, разжижающие кровь, при отсутствии воспаления лёгких. По словам Мясникова, бездумное лечение этими препаратами может привести к нарушению мозгового кровообращения и желудочно-кишечным кровоизлияниям.

Специалист также отметил, что не стоит без надзора медиков прибегать к лечению стероидными гормонами. Они подходят только интубированным пациентам. Лучше всего постараться предотвратить заражение вакцинацией, заключил Мясников.

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Ранее вирусолог Павел Волчков раскрыл, кто тяжелее остальных перенесёт заражение "омикроном". Учёный подчеркнул, что новый вариант ковида станет "лёгкой историей" для большинства россиян, которые уже переболели и вакцинировались.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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