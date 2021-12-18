"Лейпциг" впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

"Лейпциг" на своём поле проиграл "Арминии" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Ред булл арена".

Оба гола были забиты после перерыва. Отличились немецкий нападающий "Арминии" Янни Зерра и японский полузащитник Масая Окугава.

При этом с 70-й минуты "Лейпциг" играл в большинстве. Прямую красную карточку получил форвард "Арминии" Фабиан Клос.

Для "Лейпцига" поражение стало первым под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско. До этого команда дома разгромила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (4:1) и сыграла на выезде вничью с "Аугсбургом" (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Германии "Лейпциг" с 22 очками занимает девятое место. "Арминия", набравшая 16 баллов, идёт на предпоследней, 17-й позиции.