"Лейпциг" впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги
В турнирной таблице команда идёт на девятой позиции, набрав в 17 матчах 22 очка.
Фото © ФК "Лейпциг"
"Лейпциг" на своём поле проиграл "Арминии" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Ред булл арена".
Оба гола были забиты после перерыва. Отличились немецкий нападающий "Арминии" Янни Зерра и японский полузащитник Масая Окугава.
При этом с 70-й минуты "Лейпциг" играл в большинстве. Прямую красную карточку получил форвард "Арминии" Фабиан Клос.
Для "Лейпцига" поражение стало первым под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско. До этого команда дома разгромила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (4:1) и сыграла на выезде вничью с "Аугсбургом" (1:1).
В турнирной таблице чемпионата Германии "Лейпциг" с 22 очками занимает девятое место. "Арминия", набравшая 16 баллов, идёт на предпоследней, 17-й позиции.
Чемпионат Германии по футболу
Бундеслига. 17-й тур
"Лейпциг" — "Арминия" — 0:2
Голы: Зерра 57' (0:1), Окугава 75' (0:2)
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