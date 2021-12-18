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"Лейпциг" впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

В турнирной таблице команда идёт на девятой позиции, набрав в 17 матчах 22 очка.

18 декабря, 17:20
<p>Фото © ФК "Лейпциг"</p>

Фото © ФК "Лейпциг"

"Лейпциг" на своём поле проиграл "Арминии" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Ред булл арена".

Оба гола были забиты после перерыва. Отличились немецкий нападающий "Арминии" Янни Зерра и японский полузащитник Масая Окугава.

При этом с 70-й минуты "Лейпциг" играл в большинстве. Прямую красную карточку получил форвард "Арминии" Фабиан Клос.

Для "Лейпцига" поражение стало первым под руководством бывшего тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско. До этого команда дома разгромила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (4:1) и сыграла на выезде вничью с "Аугсбургом" (1:1).

Тедеско дебютировал в "Лейпциге" крупной победой над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

Тедеско дебютировал в "Лейпциге" крупной победой над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

В турнирной таблице чемпионата Германии "Лейпциг" с 22 очками занимает девятое место. "Арминия", набравшая 16 баллов, идёт на предпоследней, 17-й позиции.

Чемпионат Германии по футболу

Бундеслига. 17-й тур

"Лейпциг" — "Арминия" — 0:2

Голы: Зерра 57' (0:1), Окугава 75' (0:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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