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"Рома" на выезде разгромила "Аталанту" в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену

В турнирной таблице столичный клуб поднялся на пятое место, команда из Бергамо идёт третьей.

18 декабря, 16:15
<p>Фото © ФК "Рома"</p>

Фото © ФК "Рома"

"Рома" в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии разгромила "Аталанту" со счётом 4:1. Встреча прошла на арене "Гевисс Стэдиум" в Бергамо.

В составе гостей дубль оформил английский нападающий Тэмми Абрахам, по мячу забили его соотечественник Крис Смоллинг и итальянский полузащитник Николо Дзаньоло. У "Аталанты" автором единственного гола перед перерывом стал колумбийский форвард Луис Мурьель.

Отметим, что российский хавбек хозяев Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Миранчук впервые с сентября вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил гол

Миранчук впервые с сентября вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил гол

"Рома" набрала 31 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Аталанта" с 37 баллами осталась на третьей позиции. Впереди "Интер" (43 очка) и "Милан" (39).

Чемпионат Италии по футболу

Серия А. 18-й тур

"Аталанта" — "Рома" — 1:4

Голы: Абрахам 1' (0:1), Дзаньоло 27' (0:2), Мурьель 45+1' (1:2), Смоллинг 72' (1:3), Абрахам 82' (1:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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