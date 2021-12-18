"Рома" на выезде разгромила "Аталанту" в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену
В турнирной таблице столичный клуб поднялся на пятое место, команда из Бергамо идёт третьей.
Фото © ФК "Рома"
"Рома" в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии разгромила "Аталанту" со счётом 4:1. Встреча прошла на арене "Гевисс Стэдиум" в Бергамо.
В составе гостей дубль оформил английский нападающий Тэмми Абрахам, по мячу забили его соотечественник Крис Смоллинг и итальянский полузащитник Николо Дзаньоло. У "Аталанты" автором единственного гола перед перерывом стал колумбийский форвард Луис Мурьель.
Отметим, что российский хавбек хозяев Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.
"Рома" набрала 31 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Аталанта" с 37 баллами осталась на третьей позиции. Впереди "Интер" (43 очка) и "Милан" (39).
Чемпионат Италии по футболу
Серия А. 18-й тур
"Аталанта" — "Рома" — 1:4
Голы: Абрахам 1' (0:1), Дзаньоло 27' (0:2), Мурьель 45+1' (1:2), Смоллинг 72' (1:3), Абрахам 82' (1:4)
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