"Рома" на выезде разгромила "Аталанту" в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену

"Рома" в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии разгромила "Аталанту" со счётом 4:1. Встреча прошла на арене "Гевисс Стэдиум" в Бергамо.

В составе гостей дубль оформил английский нападающий Тэмми Абрахам, по мячу забили его соотечественник Крис Смоллинг и итальянский полузащитник Николо Дзаньоло. У "Аталанты" автором единственного гола перед перерывом стал колумбийский форвард Луис Мурьель.

Отметим, что российский хавбек хозяев Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 64-й минуте, но результативными действиями не отметился.

"Рома" набрала 31 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Аталанта" с 37 баллами осталась на третьей позиции. Впереди "Интер" (43 очка) и "Милан" (39).