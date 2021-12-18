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Фристайлистка Смирнова завоевала серебро в парном могуле на этапе Кубка мира

Она уступила только представительнице Австралии Джакаре Энтони.

18 декабря, 15:34
<p>Фото © ТАСС / The Canadian Press / PA Images</p>

Фото © ТАСС / The Canadian Press / PA Images

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла серебряную медаль в парном могуле на этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Альп-д'Юэз.

В финале Смирнова проиграла австралийке Джакара Энтони. Третье место завоевала представительница США Кай Оуэнс.

В мужских соревнованиях лучший результат показала Микаэль Кингсбери из Канады. Вторым стал швед Вальтер Вальберг, третьим — Икума Хорисима из Японии.

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Добавим, что Анастасии Смирновой 19 лет. В этом году она выиграла золотую медаль в парном могуле на чемпионате мира в Алма-Ате.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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