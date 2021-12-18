Фристайлистка Смирнова завоевала серебро в парном могуле на этапе Кубка мира
Она уступила только представительнице Австралии Джакаре Энтони.
Фото © ТАСС / The Canadian Press / PA Images
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла серебряную медаль в парном могуле на этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Альп-д'Юэз.
В финале Смирнова проиграла австралийке Джакара Энтони. Третье место завоевала представительница США Кай Оуэнс.
В мужских соревнованиях лучший результат показала Микаэль Кингсбери из Канады. Вторым стал швед Вальтер Вальберг, третьим — Икума Хорисима из Японии.
Добавим, что Анастасии Смирновой 19 лет. В этом году она выиграла золотую медаль в парном могуле на чемпионате мира в Алма-Ате.
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