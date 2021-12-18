Австрия с 20 декабря запретит въезд непривитым и не переболевшим ковидом

Из-за угрозы распространения омикрон-штамма Австрия с 20 декабря разрешит въезд только привитым и переболевшим ковидом, также потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2П+ (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин", — говорится в релизе.

Исключение из правила 2П+ сделано для людей, которые помимо вакцинации получили бустерную дозу антиковидного препарата, беременных, транзитных пассажиров, школьников, владельцев медотвода и для поездок по работе в международные организации. Этим категориям для въезда в страну по-прежнему будет достаточно предъявить только отрицательный ПЦР-тест.

Подчёркивается, что австрийские власти признают сертификаты вакцинации только препаратами, одобренными ЕС и Всемирной организацией здравоохранения.