Алексей Комиссаров вошёл в топ-10 среди мужчин на ледовом марафоне в Антарктиде
Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" пробежал дистанцию 42,195 км за 4 часа 58 минут и 9 секунд, а после окончания соревнования дополнительно преодолел 10 километров.
Алексей Комиссаров. Фото © Пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей"
Генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров пробежал Антарктический ледовый марафон и вошёл в топ-10 лучших среди мужчин. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе платформы, отметив, что в этом году на состязании Комиссаров был единственным марафонцем от РФ.
Отмечается, что Комиссаров пробежал дистанцию 42,195 километра за 4 часа 58 минут и девять секунд. Он также после окончания соревнования преодолел дополнительно 10 километров. В итоге Комиссаров "пробежал более 52 километров по ледовой поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд", указывается в пресс-релизе.
"Алексей Комиссаров стал единственным марафонцем от России в 2021 году. Победителем марафона среди мужчин стал участник из Польши — Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 2 секунды. Среди женщин победительницей стала Эвия Рейне из Латвии, установив новый рекорд среди женщин с результатом 4 часа 6 минут и 11 секунд", — сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".
Антарктический ледовый марафон — один из самых сложных экстремальных марафонов на планете. В 2021 году он прошёл в 16-й раз. Рельеф местности и погодные условия меняются от года к году. Температура воздуха на территории забега колеблется от 10 до 20 градусов Цельсия ниже нуля.
Соревнование представляет собой индивидуальную гонку с разделением на мужчин и женщин. Участники должны преодолеть петлю длиной 10,55 километра, которая расположена в окрестностях лагеря. Спортсмены пробегают четыре круга по ледниковому основанию, покрытому снегом.
Ранее биатлонист Максим Цветков выиграл медаль во второй гонке подряд на этапе Кубка IBU. Спортсмен является чемпионом мира 2017 года в эстафете.
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