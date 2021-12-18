Алексей Комиссаров вошёл в топ-10 среди мужчин на ледовом марафоне в Антарктиде

Генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров пробежал Антарктический ледовый марафон и вошёл в топ-10 лучших среди мужчин. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе платформы, отметив, что в этом году на состязании Комиссаров был единственным марафонцем от РФ.

Отмечается, что Комиссаров пробежал дистанцию 42,195 километра за 4 часа 58 минут и девять секунд. Он также после окончания соревнования преодолел дополнительно 10 километров. В итоге Комиссаров "пробежал более 52 километров по ледовой поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд", указывается в пресс-релизе.

"Алексей Комиссаров стал единственным марафонцем от России в 2021 году. Победителем марафона среди мужчин стал участник из Польши — Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 2 секунды. Среди женщин победительницей стала Эвия Рейне из Латвии, установив новый рекорд среди женщин с результатом 4 часа 6 минут и 11 секунд", — сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Антарктический ледовый марафон — один из самых сложных экстремальных марафонов на планете. В 2021 году он прошёл в 16-й раз. Рельеф местности и погодные условия меняются от года к году. Температура воздуха на территории забега колеблется от 10 до 20 градусов Цельсия ниже нуля.

Соревнование представляет собой индивидуальную гонку с разделением на мужчин и женщин. Участники должны преодолеть петлю длиной 10,55 километра, которая расположена в окрестностях лагеря. Спортсмены пробегают четыре круга по ледниковому основанию, покрытому снегом.