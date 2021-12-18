Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU
22-летняя спортсменка упрочила лидерство в общем зачёте.
Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллахе.
Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 39,3 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала француженка Пола Боте, третьей — Каролин Кноттен из Норвегии. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 0,3 и 6,1 секунды соответственно.
Ещё одна россиянка, Евгения Буртасова, показала четвёртый результат. Анастасия Гореева заняла восьмое место, Тамара Дербушева — 14-я, Екатерина Носкова — 29-я, Наталья Гербулова — 30-я.
Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU. В начале декабря 22-летняя россиянка первенствовала в аналогичной гонке в норвежском Шушене.
Наша биатлонистка упрочила лидерство в общем зачёте Кубка IBU, набрав 352 очка. Второе место занимает немка Франциска Хильдебранд, у которой 308 баллов. Третьей идёт Пола Боте (286).
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