Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU

Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 39,3 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала француженка Пола Боте, третьей — Каролин Кноттен из Норвегии. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 0,3 и 6,1 секунды соответственно.