НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU

22-летняя спортсменка упрочила лидерство в общем зачёте.

18 декабря, 10:54
<p>Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa</p>

Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллахе.

Шевченко преодолела дистанцию в семь с половиной километров за 21 минуту 39,3 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала француженка Пола Боте, третьей — Каролин Кноттен из Норвегии. Обе спортсменки также обошлись без промахов на огневых рубежах, уступив россиянке 0,3 и 6,1 секунды соответственно.

Ещё одна россиянка, Евгения Буртасова, показала четвёртый результат. Анастасия Гореева заняла восьмое место, Тамара Дербушева — 14-я, Екатерина Носкова — 29-я, Наталья Гербулова — 30-я.

Биатлонист Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира во Франции

Биатлонист Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира во Франции

Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU. В начале декабря 22-летняя россиянка первенствовала в аналогичной гонке в норвежском Шушене.

Наша биатлонистка упрочила лидерство в общем зачёте Кубка IBU, набрав 352 очка. Второе место занимает немка Франциска Хильдебранд, у которой 308 баллов. Третьей идёт Пола Боте (286).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1