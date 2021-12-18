Сборная Финляндии по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии по хоккею со счётом 4:1 победила канадскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

У финнов дубль уже на пятой минуте оформил Ере Карьялайнен, в третьем периоде по шайбе забросили его партнёры по команде Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. Автором единственного гола в составе канадцев стал Лэндон Ферреро.

Сборная Финляндии набрала пять очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Она уступает только россиянам, у которых шесть баллов. Канадская команда с тремя очками идёт на третьей позиции.