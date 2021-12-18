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Сборная Финляндии по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала

Дубль оформил нападающий команды Суоми Ере Карьялайнен.

18 декабря, 10:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Сборная Финляндии по хоккею со счётом 4:1 победила канадскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

У финнов дубль уже на пятой минуте оформил Ере Карьялайнен, в третьем периоде по шайбе забросили его партнёры по команде Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. Автором единственного гола в составе канадцев стал Лэндон Ферреро.

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Сборная Финляндии набрала пять очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Она уступает только россиянам, у которых шесть баллов. Канадская команда с тремя очками идёт на третьей позиции.

Кубок Первого канала по хоккею

Финляндия — Канада — 4:1

Шайбы: Карьялайнен 1' (1:0), Карьялайнен 5' (2:0), Ферреро 30' (2:1), Гранлунд 49' (3:1), Ненонен 58' (4:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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