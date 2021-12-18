Сборная Финляндии по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала
Дубль оформил нападающий команды Суоми Ере Карьялайнен.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Сборная Финляндии по хоккею со счётом 4:1 победила канадскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.
У финнов дубль уже на пятой минуте оформил Ере Карьялайнен, в третьем периоде по шайбе забросили его партнёры по команде Маркус Гранлунд и Маркус Ненонен. Автором единственного гола в составе канадцев стал Лэндон Ферреро.
Сборная Финляндии набрала пять очков и поднялась на второе место в турнирной таблице Кубка Первого канала. Она уступает только россиянам, у которых шесть баллов. Канадская команда с тремя очками идёт на третьей позиции.
Кубок Первого канала по хоккею
Финляндия — Канада — 4:1
Шайбы: Карьялайнен 1' (1:0), Карьялайнен 5' (2:0), Ферреро 30' (2:1), Гранлунд 49' (3:1), Ненонен 58' (4:1)
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