Лыжник Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Две операции пришлось перенести перед сезоном из-за ошибки при пломбировании нервного канала зуба.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе в Германии. Соревнования проходят на трассе в Дрездене.

В квалификации Большунов не попал в топ-30, показав 31-й результат. Занявшему 30-е место американцу Логану Ханнеману россиянин проиграл 0,09 секунды.

В четвертьфинал спринта вышли лишь два представителя России. Борьбу продолжают Глеб Ретивых и Александр Терентьев.

Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.