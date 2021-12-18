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Лыжник Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Перед стартом сезона он перенёс две операции из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

18 декабря, 10:07

Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе в Германии. Соревнования проходят на трассе в Дрездене.

В квалификации Большунов не попал в топ-30, показав 31-й результат. Занявшему 30-е место американцу Логану Ханнеману россиянин проиграл 0,09 секунды.

В четвертьфинал спринта вышли лишь два представителя России. Борьбу продолжают Глеб Ретивых и Александр Терентьев.

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Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

На прошлой неделе Александр почувствовал недомогание перед началом спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. В результате он был вынужден пропустить гонку. Однако уже на следующий день, вопреки рекомендациям тренерского штаба, россиянин вышел на старт на дистанции 15 километров, где занял 12-е место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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