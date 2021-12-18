Лыжник Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
Две операции пришлось перенести перед сезоном из-за ошибки при пломбировании нервного канала зуба.
Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе в Германии. Соревнования проходят на трассе в Дрездене.
В квалификации Большунов не попал в топ-30, показав 31-й результат. Занявшему 30-е место американцу Логану Ханнеману россиянин проиграл 0,09 секунды.
В четвертьфинал спринта вышли лишь два представителя России. Борьбу продолжают Глеб Ретивых и Александр Терентьев.
Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.
На прошлой неделе Александр почувствовал недомогание перед началом спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. В результате он был вынужден пропустить гонку. Однако уже на следующий день, вопреки рекомендациям тренерского штаба, россиянин вышел на старт на дистанции 15 километров, где занял 12-е место.
Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER