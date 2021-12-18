Вирусолог Горелов раскрыл, когда переносчик "омикрона" наиболее заразен для окружающих
Несмотря на то что вирус живёт вне организма не более трёх часов, при большом скоплении людей избежать заражения крайне сложно, указал эксперт Роспотребнадзора.
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Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда человек, заражённый омикрон-штаммом коронавируса, представляет особую опасность для окружающих, передаёт kp.ru.
"Больше всего окружающих инфицированный человек заражает за день-два до появления симптомов, когда концентрация выделения вируса максимальна. Он выделяется не только при кашле, чихании, но и при обычном разговоре", — поведал он в эфире программы "Антиковид" на радио "Комсомольская правда".
Эксперт добавил, что, несмотря на то что вирус живёт вне организма не более трёх часов, крайне сложно избежать заражения при большом скоплении людей даже при соблюдении всех санитарных норм.
Ранее биолог Анча Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.
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