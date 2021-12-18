Вирусолог Базыкин спрогнозировал сроки распространения "омикрона" в России
При этом, по словам специалиста, вопрос о дальнейших перспективах существования с вирусом состоит из двух других.
© ТАСС / Эрик Романенко
Штамм коронавируса "омикрон" в России может распространиться за считаные недели, как и в остальных странах. Таким мнением поделился вирусолог, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с "Вечерней Москвой".
"Думаю, в России, как и в остальных странах, он распространится за считаные недели. Будет это до Нового года, во время или после праздников, зависит от того, когда распространение начнётся", — сказал вирусолог, отметив, что "омикрон" пока выявили только у приезжих, циркуляции штамма в РФ не фиксировалось.
Он также добавил, что пока об этом варианте коронавируса известно мало, однако первые данные о тяжести течения болезни и смертности появятся как раз к Новому году. При этом, по его словам, вопрос о дальнейших перспективах существования с этой мутацией состоит из двух других: как "омикрон" будет "жить" с "дельтой" и насколько тяжёлым будет течение заболеваний.
Ранее Лайф рассказывал, что в России уже неделю регистрируют менее 30 тысяч случаев заражения ковидом в сутки. От болезни за 24 часа вылечилось 38 041 человек, общее число выздоровевших достигло 8 952 266.
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