Вирусолог Базыкин спрогнозировал сроки распространения "омикрона" в России

Штамм коронавируса "омикрон" в России может распространиться за считаные недели, как и в остальных странах. Таким мнением поделился вирусолог, профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с "Вечерней Москвой".

"Думаю, в России, как и в остальных странах, он распространится за считаные недели. Будет это до Нового года, во время или после праздников, зависит от того, когда распространение начнётся", — сказал вирусолог, отметив, что "омикрон" пока выявили только у приезжих, циркуляции штамма в РФ не фиксировалось.

Он также добавил, что пока об этом варианте коронавируса известно мало, однако первые данные о тяжести течения болезни и смертности появятся как раз к Новому году. При этом, по его словам, вопрос о дальнейших перспективах существования с этой мутацией состоит из двух других: как "омикрон" будет "жить" с "дельтой" и насколько тяжёлым будет течение заболеваний.