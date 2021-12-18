Доктор Мясников назвал самую частую ошибку пациентов, страдающих головокружениями
При этом врач отметил, что далеко не все специалисты знают, как лечить такой недуг, поскольку лекарства в данном случае не помогают.
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Частые головокружения могут возникать из-за заболевания внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом рассказал врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
"Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, поэтому с головокружением идут к невропатологу", — отметил медик.
При этом Мясников подчеркнул, что далеко не каждый лор знает, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, ведь лекарства в этом случае не помогают. По словам врача, пациенту необходимо принять определённое положение тела, чтобы из "полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения".
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