Доктор Мясников назвал самую частую ошибку пациентов, страдающих головокружениями

Частые головокружения могут возникать из-за заболевания внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом рассказал врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, поэтому с головокружением идут к невропатологу", — отметил медик.

При этом Мясников подчеркнул, что далеко не каждый лор знает, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, ведь лекарства в этом случае не помогают. По словам врача, пациенту необходимо принять определённое положение тела, чтобы из "полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения".