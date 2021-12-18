Опрос показал, что большинство россиян считают себя азартными людьми

Более 70% россиян считают себя азартными людьми. Об этом Лайфу рассказали в онлайн-сервисе городской мобильности "Ситимобил", представители которого совместно с исследовательской компанией ResearchMe выяснили, как наши соотечественники следят за личными достижениями и чем вознаграждают себя за победы.

"73% россиян считают себя азартными и любят сравнивать личные достижения с другими людьми", — говорится в релизе.

При этом около половины опрошенных относятся к победам равнодушно, а каждый второй признался, что умеет достойно проигрывать. 93% респондентов уверены, что в случае победы человек достоин вознаграждения и поощрения.

"При этом россияне любят награждать самих себя за успехи. Чаще всего в случае победы они балуют себя сладостями или порцией десерта. 29% покупают себе недорогой презент, а 14%, напротив, в такие моменты позволяют себе дорогую покупку, о которой мечтали", — уточняется в материале.

Также из результатов исследования следует, что около 25% респондентов любят разделить триумф с близкими, собирая за столом друзей или родных, а 19% отправляются в ресторан или бар.

Интересно, что почти все участники опроса (88%) считают правильным награждать детей за учёбу. Однако, как отметило 54% респондентов, важно не создать из этого культ.

Согласно материалу, только 16% интервьюированных имеют привычку ставить долгосрочные цели и добиваться их.

"Более половины респондентов представляют, чего хотят достичь в грядущем году, но не имеют конкретных планов по реализации задуманного", — подчеркнули исследователи.