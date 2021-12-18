В МИД предрекли резкое снижение эффективности ДОН без участия России и США

Зона применения Договора по открытому небу (ДОН) уменьшится примерно на 80%, а эффективность его резко снизится ввиду неучастия в соглашении России и Соединённых Штатов. Об этом сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном в связи с выходом Москвы из ДОН. В ведомстве напомнили, что с 18 декабря наша страна не входит в состав предусмотренной положениями Договора группы государств-участников. Вместе с тем РФ уважительно относится к решению других стран-участниц продолжить имплементацию соглашения.

"Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединённых Штатах Америки", — подчёркивается в пресс-релизе.

Дипломаты отметили, что решение в пользу участия в ДОН в своё время принималось Россией не без труда, весомым аргументом стало участие в соглашении Вашингтона. Штаты, как напомнили в МИД, выступали за транспарентность в военной области, но не спешили открывать собственную территорию для применения мер доверия. В ведомстве добавили, что ДОН неплохо служил инструментом укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников.