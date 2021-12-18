Тимура Батрутдинова госпитализировали с ковидом и поражением лёгких

В Москве с коронавирусом госпитализирован шоумен Тимур Батрутдинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, комик заболел ещё 9 декабря.

Изначально артист жаловался на слабость, у него наблюдался кашель, состояние лишь ухудшалось. В итоге медики приняли решение поместить звёздного пациента в стационар. Компьютерная томография выявила поражение 25–50% лёгких. Состояние Батрутдинова среднетяжёлое, пока он находится в больнице.

Ранее биолог Анча Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.