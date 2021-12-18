Тимура Батрутдинова госпитализировали с ковидом и поражением лёгких
Инфекцию у шоумена выявили ещё 9 декабря. Артист жаловался на слабость и кашель, его состояние лишь ухудшалось.
Тимур Батрутдинов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
В Москве с коронавирусом госпитализирован шоумен Тимур Батрутдинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, комик заболел ещё 9 декабря.
Изначально артист жаловался на слабость, у него наблюдался кашель, состояние лишь ухудшалось. В итоге медики приняли решение поместить звёздного пациента в стационар. Компьютерная томография выявила поражение 25–50% лёгких. Состояние Батрутдинова среднетяжёлое, пока он находится в больнице.
Ранее биолог Анча Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.
Тимур Батрутдинов — шоумен и артист, которого после съёмок в реалити-шоу "Холостяк" и "План Б" называли главным холостяком России. Его популярность достигла пика благодаря Comedy Club, где он был одним из первых резидентов, выступая в тандеме с Гариком Харламовым. В 2009 году зрители признали его любимым резидентом. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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