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Тимура Батрутдинова госпитализировали с ковидом и поражением лёгких

Инфекцию у шоумена выявили ещё 9 декабря. Артист жаловался на слабость и кашель, его состояние лишь ухудшалось.

18 декабря, 08:11
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<p>Тимур Батрутдинов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Тимур Батрутдинов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В Москве с коронавирусом госпитализирован шоумен Тимур Батрутдинов. Как сообщает телеграм-канал Mash, комик заболел ещё 9 декабря.

Изначально артист жаловался на слабость, у него наблюдался кашель, состояние лишь ухудшалось. В итоге медики приняли решение поместить звёздного пациента в стационар. Компьютерная томография выявила поражение 25–50% лёгких. Состояние Батрутдинова среднетяжёлое, пока он находится в больнице.

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Ранее биолог Анча Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.

Тимур Батрутдинов — шоумен и артист, которого после съёмок в реалити-шоу "Холостяк" и "План Б" называли главным холостяком России. Его популярность достигла пика благодаря Comedy Club, где он был одним из первых резидентов, выступая в тандеме с Гариком Харламовым. В 2009 году зрители признали его любимым резидентом. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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