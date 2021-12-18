Испытания новой гиперзвуковой ракеты США AGM-183A провалились в третий раз подряд

В США третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы вооружения Хита Коллинза.

"ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полёта B-52H ракета не покинула крыло самолёта", — сообщает автор статьи Джозеф Тревитик.

Как отметили официальные лица, снаряд вернут на место сборки для анализа данных телеметрии. Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле, они также завершились провалом. Третья подряд неудача, несомненно, вызывает обеспокоенность, подчёркивает Тревитик, особенно на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее.