НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России уже неделю регистрируют менее 30 тысяч случаев заражения ковидом в сутки

От болезни за 24 часа вылечилось 38 041 человек, общее число выздоровевших достигло 8 952 266.

18 декабря, 08:33

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В России за минувшие сутки выявлено 27 434 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,27%.

Как отмечается, у 7,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 38 041 человек. Скончалось 1076 человек, условная летальность поднялась до уровня 2,91%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 186 823 случая заражения CoViD-19.

Миллиарды на анализах: Кто в России стоит за частными лабораториями "Инвитро", "Гемотест", "Хеликс"

Миллиарды на анализах: Кто в России стоит за частными лабораториями "Инвитро", "Гемотест", "Хеликс"

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 952 266 человек. За весь период в России умерло 296 180 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее биолог Анча Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1