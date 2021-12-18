В России уже неделю регистрируют менее 30 тысяч случаев заражения ковидом в сутки

В России за минувшие сутки выявлено 27 434 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,27%.

Как отмечается, у 7,5% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 38 041 человек. Скончалось 1076 человек, условная летальность поднялась до уровня 2,91%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 186 823 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 952 266 человек. За весь период в России умерло 296 180 человек", — отмечается в сообщении штаба.