Четыре возмутительно простых способа остаться бодрым после 50

Медики считают, что солидный возраст — это не повод ставить на себе крест. Зачастую усталость, апатию и недовольство внешним видом вызывают неправильные привычки, которые только вредят организму, вытерпевшему уже многое. Поэтому эксперты вывели четыре главных правила, которых нужно придерживаться, чтобы даже после 50 лет сохранить молодость и свежесть.

Питание

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Начинать стоит с самых основ — корректировки питания, которое поставляет топливо в организм. С возрастом метаболизм замедляется, а потому приходится учитывать новые нюансы при составлении меню. Во-первых, нужно отказаться от всего ненатурального, вроде колбас и газированных напитков, жирного (майонез, сливочное масло и прочее) и всего жареного. Красное мясо употреблять тоже нежелательно. Основу рациона должны составлять мясо птицы, рыба, овощи, фрукты, вода, натуральные соки и компоты. Всё следует готовить на пару, тушить или запекать.

Активность

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Правильное топливо поступает в организм не для сохранения, а для расхода. Поэтому стоит подумать и о физических нагрузках. На протяжении жизни тело значительно изнашивается: ткани уже не такие упругие, внутренние органы работают медленнее, а суставам далеко до прежней гибкости. Активность помогает поддержать уставший организм и наработать мышечный каркас. Если человек в целом ведёт довольно подвижный образ жизни, то в солидном возрасте можно продолжить в том же направлении и выбрать бег, йогу, плавание и всё в таком духе. Если физические нагрузки человеку в новинку, то можно начать с прогулки — активная ходьба вкупе со свежим воздухом способна сотворить чудо и с телом, и с настроением.

Распорядок дня

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В жизни всегда должно быть место отдыху, но только не постоянному безделью. Оно слишком расслабляет и вызывает апатию. Поэтому день нужно распланировать так, чтобы успеть и поработать — умственно и физически, и перевести дух. Специалисты советуют посвятить время хобби и общению с семьёй, что способствует хорошему настроению. Но не стоит увлекаться — на сон должно оставаться достаточно времени. Недосып — самый страшный враг человека в возрасте, из-за него ухудшается самочувствие, начинается депрессия и страдает внешность. На лице сразу же появляются морщины и отёки, которые сложно исправить какими-либо средствами. Медики советуют вставать в 7 утра и спать не менее 8 часов в сутки.

Уход за собой

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