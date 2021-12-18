На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида

На Украине выявлен первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в "Фейсбуке".

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм "омикрон", — написал глава Минздрава Незалежной.

По словам министра, вирус завезли из ОАЭ. Ляшко также уточнил, что сейчас устанавливается круг контактных лиц заражённого.

"Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединённых Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными CoViD-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — указал министр.

Ляшко призвал жителей Украины вакцинироваться от ковида и избегать поездок в страны, где доминирует омикрон-штамм.