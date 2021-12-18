МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице в ночь на воскресенье

Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде, который обрушится на столицу с ночи субботы, 18 декабря, до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", — говорится в релизе.

Водителям в этот период рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими машинам и избегать внезапных манёвров, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.