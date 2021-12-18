МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице в ночь на воскресенье
Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими машинами, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами.
© Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей
Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде, который обрушится на столицу с ночи субботы, 18 декабря, до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица", — говорится в релизе.
Водителям в этот период рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими машинам и избегать внезапных манёвров, а пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в Центральной России. Из-за этого даже объявлено штормовое предупреждение. Ожидать серьёзного похолодания можно уже в ближайшие дни.
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