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"Краснодар" ведёт переговоры о трансфере футболиста сборной Парагвая

За национальную команду защитник провёл 44 матча, забив два гола.

18 декабря, 09:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWqWwY1LQlX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">junior_alonso4</a></p>

Фото © Instagram / junior_alonso4

"Краснодар" ведёт переговоры с бразильским клубом "Атлетико Минейро" о переходе центрального защитника Жуниора Алонсо. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В "Атлетико Минейро" 28-летний парагваец перешёл летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны. В 88 матчах за команду он забил два гола и сделал три результативные передачи.

С 2013 года Алонсо выступает за сборную Парагвая. В составе национальной команды он провёл 44 матча, дважды поразив ворота соперника.

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"Краснодар" ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 18 матчах команда Виктора Гончаренко набрала 29 очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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