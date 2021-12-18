"Краснодар" ведёт переговоры о трансфере футболиста сборной Парагвая
За национальную команду защитник провёл 44 матча, забив два гола.
Фото © Instagram / junior_alonso4
"Краснодар" ведёт переговоры с бразильским клубом "Атлетико Минейро" о переходе центрального защитника Жуниора Алонсо. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В "Атлетико Минейро" 28-летний парагваец перешёл летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны. В 88 матчах за команду он забил два гола и сделал три результативные передачи.
С 2013 года Алонсо выступает за сборную Парагвая. В составе национальной команды он провёл 44 матча, дважды поразив ворота соперника.
"Краснодар" ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 18 матчах команда Виктора Гончаренко набрала 29 очков.
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