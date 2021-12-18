"Краснодар" ведёт переговоры о трансфере футболиста сборной Парагвая

В "Атлетико Минейро" 28-летний парагваец перешёл летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны. В 88 матчах за команду он забил два гола и сделал три результативные передачи.