Овечкин догнал по набранным очкам лучшего бомбардира НХЛ Макдэвида
Всего в 30 матчах сезона россиянин набрал 47 очков (22 шайбы + 25 результативных передач).
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"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил команду "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе американской команды одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи капитан "Вашингтона" поразил пустые ворота соперников.
Всего в 30 матчах сезона Овечкин набрал 47 очков (22 шайбы + 25 результативных передач). В списке лучших бомбардиров НХЛ он догнал лидирующего Коннора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз".
При этом заброшенная шайба стала для россиянина 752-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место за всю историю. Его опережают только Яромир Ягр (766 шайб), Горди Хоу (801) и рекордсмен Уэйн Гретцки (894).
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