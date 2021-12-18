Овечкин догнал по набранным очкам лучшего бомбардира НХЛ Макдэвида

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде победил команду "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе американской команды одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи капитан "Вашингтона" поразил пустые ворота соперников.

Всего в 30 матчах сезона Овечкин набрал 47 очков (22 шайбы + 25 результативных передач). В списке лучших бомбардиров НХЛ он догнал лидирующего Коннора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз".