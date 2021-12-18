Российские игроки "Сент-Луиса" набрали шесть очков в матче НХЛ против "Далласа"
В число трёх звёзд встречи попали Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.
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"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи признали американского вратаря "Сент-Луиса" Чарли Линдгрена. Он отразил 26 бросков из 27.
Также в тройку лучших игроков матча вошли два российских нападающих "Блюз". Владимир Тарасенко оформил дубль, а Павел Бучневич сделал две результативные передачи.
Всего российские игроки "Сент-Луиса" набрали в матче против "Далласа" шесть очков. Помимо Тарасенко и Бучневича в итоговом протоколе отметился Иван Барбашёв. Он забил гол и сделал точный пас.
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