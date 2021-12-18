Российские игроки "Сент-Луиса" набрали шесть очков в матче НХЛ против "Далласа"

"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи признали американского вратаря "Сент-Луиса" Чарли Линдгрена. Он отразил 26 бросков из 27.

Также в тройку лучших игроков матча вошли два российских нападающих "Блюз". Владимир Тарасенко оформил дубль, а Павел Бучневич сделал две результативные передачи.