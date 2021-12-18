Как подготовить стол за две недели до Нового года, чтобы 31 декабря не провести у плиты

Определитесь с меню заранее

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За несколько дней до Нового года у вас точно будет чем заняться помимо того, чтобы думать, чем вы хотите угощать гостей, поэтому помогите себе — сделайте это недели за три. Узнайте, нет ли у кого-то особенных предпочтений в еде. Кроме того, постарайтесь не включать в меню сложные блюда, которые вы ещё не готовили, — удивлять лучше сервировкой, а не гениальными гастрономическими решениями. У нас задача насладиться праздником, а не получить звание лучшего кулинара от друзей.

Составьте список продуктов и сходите в магазин

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Составить список можно сразу, как будет готово меню. Тогда же, хоть за две недели, можно купить всё, что точно не испортится: заморозка, консервы, соусы, напитки, крупы, какие-то мелочи для сервировки и т.д. Больше всего людей в продуктовых в период с 24 по 28 декабря, так что остаток списка лучше закрыть до этих чисел. Если же для блюд понадобится что-то очень свежее, вспомните про сервисы доставки продуктов — совсем не обязательно стоять в очередях ради курицы и хлеба для бутербродов с икрой.

Сделайте заготовки

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Последние выходные в этом году выпадают на 25–26 декабря. Можно выделить несколько часов в субботу, чтобы сделать все заготовки. Домашние настойки, солёная рыба — недели хватит, чтобы дойти до нужной кондиции, но не испортиться. Не бойтесь замораживать. Например, начинка для курицы или котлеты отлично перенесут несколько дней в морозилке. Блины, тесто, бульоны и т.д. — то же самое. И не забудьте поставить на заморозку лёд, да побольше.

За день нарежьте все ингредиенты

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30-го числа после работы вполне можно отварить и нарезать все нужные составляющие для любимых салатов. Сразу сваливать всё в одну ёмкость не стоит — пусть хранятся в разных контейнерах. Так вероятность сделать свежевыглядящий салат намного выше.

Составьте расписание на 31-е

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В ночь перед 31-м поставьте размораживаться всё, что приготовили заранее. Днём можно начать оформлять стол, чуть позже — готовить горячее. А пока, к примеру, запекается мясо, можно смешать все салаты и заправить их. Выделите время на то, чтобы помыть посуду. Начинать новый год с горы грязной утвари — так себе развлечение.