Как подготовить стол за две недели до Нового года, чтобы 31 декабря не провести у плиты
Семейные застолья в Новый год — это только часть традиций. Похоже, ещё больше в культуре засел челлендж "Приготовь два десятка блюд и не сойди с ума". А что, если это всё совсем не обязательно?
© Pexels, Unsplash / Kate Trifo
Определитесь с меню заранее
© Shutterstock
За несколько дней до Нового года у вас точно будет чем заняться помимо того, чтобы думать, чем вы хотите угощать гостей, поэтому помогите себе — сделайте это недели за три. Узнайте, нет ли у кого-то особенных предпочтений в еде. Кроме того, постарайтесь не включать в меню сложные блюда, которые вы ещё не готовили, — удивлять лучше сервировкой, а не гениальными гастрономическими решениями. У нас задача насладиться праздником, а не получить звание лучшего кулинара от друзей.
Составьте список продуктов и сходите в магазин
© Pexels
Составить список можно сразу, как будет готово меню. Тогда же, хоть за две недели, можно купить всё, что точно не испортится: заморозка, консервы, соусы, напитки, крупы, какие-то мелочи для сервировки и т.д. Больше всего людей в продуктовых в период с 24 по 28 декабря, так что остаток списка лучше закрыть до этих чисел. Если же для блюд понадобится что-то очень свежее, вспомните про сервисы доставки продуктов — совсем не обязательно стоять в очередях ради курицы и хлеба для бутербродов с икрой.
Сделайте заготовки
© Unsplash / Kate Trifo
Последние выходные в этом году выпадают на 25–26 декабря. Можно выделить несколько часов в субботу, чтобы сделать все заготовки. Домашние настойки, солёная рыба — недели хватит, чтобы дойти до нужной кондиции, но не испортиться. Не бойтесь замораживать. Например, начинка для курицы или котлеты отлично перенесут несколько дней в морозилке. Блины, тесто, бульоны и т.д. — то же самое. И не забудьте поставить на заморозку лёд, да побольше.
За день нарежьте все ингредиенты
© Shutterstock
30-го числа после работы вполне можно отварить и нарезать все нужные составляющие для любимых салатов. Сразу сваливать всё в одну ёмкость не стоит — пусть хранятся в разных контейнерах. Так вероятность сделать свежевыглядящий салат намного выше.
Составьте расписание на 31-е
© Pexels
В ночь перед 31-м поставьте размораживаться всё, что приготовили заранее. Днём можно начать оформлять стол, чуть позже — готовить горячее. А пока, к примеру, запекается мясо, можно смешать все салаты и заправить их. Выделите время на то, чтобы помыть посуду. Начинать новый год с горы грязной утвари — так себе развлечение.
Ах да! Чтобы ещё упростить себе жизнь в преддверии праздника, не стесняйтесь просить помощи у близких — дети, мужья, даже друзья вряд ли откажут вам. А ещё постарайтесь отнестись к готовке как к творческому процессу, а не как к каторге. Помните, что плохое настроение, раздражительность, осуждение или зависть — это как раз то, что мы оставляем в старом году.
Комментариев: 0