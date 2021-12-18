100 очков Слизерину: Фанаты Фелтона выстроились в огромную очередь в Экспоцентре для встречи с актёром
Артист, сыгравший Драко Малфоя, приехал в Москву накануне. Он уже успел посетить Красную площадь и даже заглянул в один из столичных баров.
Фанаты Тома Фелтона выстроились в огромную очередь в Экспоцентре для встречи с актёром © Telegram / SHOT
Фанаты Тома Фелтона выстроились в огромную очередь в столичном Экспоцентре для встречи с актёром © Telegram / SHOT
В московском Экспоцентре, где сегодня проходит фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, выстроилась огромная очередь из фанатов Драко Малфоя из "Гарри Поттера". А всё потому, что одним из участников мероприятия стал актёр, исполнивший роль слизеринца, Том Фелтон.
На кадрах с места событий, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что некоторые любители серии романов даже надели тематические наряды. Так, среди толпы поклонников можно увидеть ребят в форме Слизерина, а кто-то нарядился в костюм Пожирателя Смерти — последователя Волан-де-Морта.
Отметим, что актёр приехал в Москву накануне. Он уже успел посетить Красную площадь и один из столичных баров, фотографии опубликовал в своём инстаграме.
Ранее Лайф рассказывал, что HBO Max выпустил первый тизер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера". Хотя в проекте приняла участие любимая троица — Рэдклифф, Уотсон и Гринт, создатели "Возвращения в Хогвартс" обошлись без помощи автора мира юного волшебника Джоан Роулинг.
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