Фанаты Тома Фелтона выстроились в огромную очередь в столичном Экспоцентре для встречи с актёром © Telegram / SHOT

В московском Экспоцентре, где сегодня проходит фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, выстроилась огромная очередь из фанатов Драко Малфоя из "Гарри Поттера". А всё потому, что одним из участников мероприятия стал актёр, исполнивший роль слизеринца, Том Фелтон.

На кадрах с места событий, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что некоторые любители серии романов даже надели тематические наряды. Так, среди толпы поклонников можно увидеть ребят в форме Слизерина, а кто-то нарядился в костюм Пожирателя Смерти — последователя Волан-де-Морта.

Отметим, что актёр приехал в Москву накануне. Он уже успел посетить Красную площадь и один из столичных баров, фотографии опубликовал в своём инстаграме.