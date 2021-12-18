Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

В возрасте 135 лет умерла самая старая жительница КНР — Алимихан Сейти. Об этом сообщают местные новостные порталы со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, женщина проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела активный образ жизни для своих лет. Сейти занималась домашним хозяйством, практически не нуждалась в помощи, регулярно гуляла. Также она помогала своим внукам растить правнуков.

Посёлок Кумушерик, где жила Сейти, известен в Китае как "деревня долгожителей", там и сейчас есть немало людей старше 90 лет. Власти внимательно следят за сохранением социальной прослойки людей преклонного возраста. В населённом пункте часто проводят бесплатные медицинские обследования и выдают льготы на получение услуг по улучшению здоровья.