15 фотографий, на которых логика смеётся вам в лицо
Не у всего в нашем мире есть логика, но иногда самые бессмысленные вещи удаётся снять на камеру смартфона. В подборке ниже — как раз фото, которые просто ставят в тупик.
Кажется, этим и закончится восстание машин.
Надеемся, под его маской есть ещё одна — медицинская... Впрочем, на этом снимке смотреть на "паука" — довольно скучное занятие.
Он постоянно её валит, но уже скоро он отправится купаться в бассейн, из которого чудесным образом пропадёт лестница.
Ушастый уборщик, получается. Не забудьте дать чаевые за то, что он был хорошим мальчиком.
И приз за самый страшный парный костюм достаётся...
Ребята, смотрите, мы нашли фламинго в его естественной среде обитания.
Кажется, водитель расставил приоритеты.
Много вопросов и очень мало ответов.
Приятного аппетита! Не забудьте оценить заказ в приложении.
Это для разделки какого мяса нужно... Драконятины?
Просто очередной эпизод "Рика и Морти" в реальной жизни.
Простите, эта фотография останется без шутки, а то боюсь сказать лишнего.
Новый — 2021 год — был жестоким.
Говорят "моё тело — это храм". Что-ж, моё — целый чёртов остров.
Так и не понял, что тут происходит, но просто обязан был поделиться.
Ещё больше абсурдных фотографий — в сабреддите Hmmm.
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