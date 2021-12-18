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15 фотографий, на которых логика смеётся вам в лицо

Не у всего в нашем мире есть логика, но иногда самые бессмысленные вещи удаётся снять на камеру смартфона. В подборке ниже — как раз фото, которые просто ставят в тупик.

18 декабря, 08:45
4872

Фото © Reddit / hmmm

Кажется, этим и закончится восстание машин.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Надеемся, под его маской есть ещё одна — медицинская... Впрочем, на этом снимке смотреть на "паука" — довольно скучное занятие.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Он постоянно её валит, но уже скоро он отправится купаться в бассейн, из которого чудесным образом пропадёт лестница.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Ушастый уборщик, получается. Не забудьте дать чаевые за то, что он был хорошим мальчиком.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

И приз за самый страшный парный костюм достаётся...

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Ребята, смотрите, мы нашли фламинго в его естественной среде обитания.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Кажется, водитель расставил приоритеты.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Много вопросов и очень мало ответов.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Приятного аппетита! Не забудьте оценить заказ в приложении.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Это для разделки какого мяса нужно... Драконятины?

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Просто очередной эпизод "Рика и Морти" в реальной жизни.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Простите, эта фотография останется без шутки, а то боюсь сказать лишнего.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Новый — 2021 год — был жестоким.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Говорят "моё тело — это храм". Что-ж, моё — целый чёртов остров.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Так и не понял, что тут происходит, но просто обязан был поделиться.

Фото © Reddit / hmmm

Фото © Reddit / hmmm

Ещё больше абсурдных фотографий — в сабреддите Hmmm.

15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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