15 фотографий, на которых логика смеётся вам в лицо

Кажется, этим и закончится восстание машин.

Фото © Reddit / hmmm

Надеемся, под его маской есть ещё одна — медицинская... Впрочем, на этом снимке смотреть на "паука" — довольно скучное занятие.

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Он постоянно её валит, но уже скоро он отправится купаться в бассейн, из которого чудесным образом пропадёт лестница.

Фото © Reddit / hmmm

Ушастый уборщик, получается. Не забудьте дать чаевые за то, что он был хорошим мальчиком.

Фото © Reddit / hmmm

И приз за самый страшный парный костюм достаётся...

Фото © Reddit / hmmm

Ребята, смотрите, мы нашли фламинго в его естественной среде обитания.

Фото © Reddit / hmmm

Кажется, водитель расставил приоритеты.

Фото © Reddit / hmmm

Много вопросов и очень мало ответов.

Фото © Reddit / hmmm

Приятного аппетита! Не забудьте оценить заказ в приложении.

Фото © Reddit / hmmm

Это для разделки какого мяса нужно... Драконятины?

Фото © Reddit / hmmm

Просто очередной эпизод "Рика и Морти" в реальной жизни.

Фото © Reddit / hmmm

Простите, эта фотография останется без шутки, а то боюсь сказать лишнего.

Фото © Reddit / hmmm

Новый — 2021 год — был жестоким.

Фото © Reddit / hmmm

Говорят "моё тело — это храм". Что-ж, моё — целый чёртов остров.

Фото © Reddit / hmmm

Так и не понял, что тут происходит, но просто обязан был поделиться.

Фото © Reddit / hmmm