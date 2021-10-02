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15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

Кажется, к знаменитому "кошки гуляют сами по себе" теперь нужно добавлять "по потолку". Если вы не понимаете, о чём идёт речь, просто посмотрите подборку фотографий ниже.

2 октября, 11:00

Фото © Reddit / CeilingCat

"Вы только посмотрите, какой викарный вид передо мной открывается, когда я ложусь спать"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Маленький шпион"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Наш Винни вчера застрял в потолке:("

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Кошка моей мамы любит залезать за навесной потолок и лежать на панелях"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Кажется, это что-то из изгоняющего дьявола"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Владелец магазина установил стеклянный потолок для кошек, чтобы они могли наблюдать за ним, пока тот работает"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Сейчас полвторого и я только что нашла своего кота. Он был... на потолке"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Фото из студенческой столовой. "Здравствуйте! А у вас есть пирожки с мясом?"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"На прошлой неделе наш котёнок забрался на люстру. Так мы узнали, что он умеет забираться куда ему вздумается"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Это какая-то новая навороченная система безопасности, я так понимаю?"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Я переделываю свой подвал и недавно снял всю плитку с потолка. Вот в какой позе я только что нашёл свою кошку"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Мистер электрик, вам помощник не нужен?"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Кот моей девушки — Апельсинчик. Его привели на чердак охотиться за мышами, и теперь он не хочет оттуда возвращаться"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Зонтокот наблюдает за тобой!"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

"Я не уверен, но, кажется, наша вентиляционная система забилась"

Фото © Reddit / CeilingCat

Фото © Reddit / CeilingCat

Уморительные котики выше (в буквальном смысле) — лишь крошечная часть от того, чем поделились пользователи Reddit в разделе CeilingCat ("Потолочные коты").

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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