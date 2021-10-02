15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

Кажется, к знаменитому "кошки гуляют сами по себе" теперь нужно добавлять "по потолку". Если вы не понимаете, о чём идёт речь, просто посмотрите подборку фотографий ниже.