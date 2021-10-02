15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову
Кажется, к знаменитому "кошки гуляют сами по себе" теперь нужно добавлять "по потолку". Если вы не понимаете, о чём идёт речь, просто посмотрите подборку фотографий ниже.
"Вы только посмотрите, какой викарный вид передо мной открывается, когда я ложусь спать"
"Маленький шпион"
"Наш Винни вчера застрял в потолке:("
"Кошка моей мамы любит залезать за навесной потолок и лежать на панелях"
"Кажется, это что-то из изгоняющего дьявола"
"Владелец магазина установил стеклянный потолок для кошек, чтобы они могли наблюдать за ним, пока тот работает"
"Сейчас полвторого и я только что нашла своего кота. Он был... на потолке"
"Фото из студенческой столовой. "Здравствуйте! А у вас есть пирожки с мясом?"
"На прошлой неделе наш котёнок забрался на люстру. Так мы узнали, что он умеет забираться куда ему вздумается"
"Это какая-то новая навороченная система безопасности, я так понимаю?"
"Я переделываю свой подвал и недавно снял всю плитку с потолка. Вот в какой позе я только что нашёл свою кошку"
"Мистер электрик, вам помощник не нужен?"
"Кот моей девушки — Апельсинчик. Его привели на чердак охотиться за мышами, и теперь он не хочет оттуда возвращаться"
"Зонтокот наблюдает за тобой!"
"Я не уверен, но, кажется, наша вентиляционная система забилась"
Уморительные котики выше (в буквальном смысле) — лишь крошечная часть от того, чем поделились пользователи Reddit в разделе CeilingCat ("Потолочные коты").
WOW-news
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