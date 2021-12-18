В Южной Корее младенца по ошибке привили от коронавируса

В Южной Корее врачи случайно привили семимесячного малыша от CoViD-19 вместо гриппа. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на власти города Соннам.

По данным информагентства, ребёнку ввели дозу вакцины Moderna, рассчитанную на взрослого человека. Её должны были ввести матери младенца.

Ошибка была допущена 29 сентября. Малыша поместили в больницу на пять дней, но никаких побочных эффектов не обнаружили. Тем не менее родители подали в суд на педиатра, потребовав компенсацию.