Биатлонист Цветков выиграл медаль во второй гонке подряд на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

На десятикилометровой дистанции Цветков допустил один промах на огневых рубежах. В итоговом протоколе он уступил только двум норвежцам. Хорваду Богетвейту россиянин проиграл 17,3 секунды, Эрленну Бьёнтегору — одну десятую секунды.

Для Цветкова медаль стала второй подряд на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. В четверг он также выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров.

Напомним, что Цветков является чемпионом мира 2017 года в эстафете. На первенстве в австрийском Хохфильцене он первенствовал вместе с Алексеем Волковым, Антоном Бабиковым и Антоном Шипулиным.