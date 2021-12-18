Биатлонист Цветков выиграл медаль во второй гонке подряд на этапе Кубка IBU
Спортсмен является чемпионом мира 2017 года в эстафете.
© ТАСС / AP Photo / Sergei Grits
Российский биатлонист Максим Цветков выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.
На десятикилометровой дистанции Цветков допустил один промах на огневых рубежах. В итоговом протоколе он уступил только двум норвежцам. Хорваду Богетвейту россиянин проиграл 17,3 секунды, Эрленну Бьёнтегору — одну десятую секунды.
Для Цветкова медаль стала второй подряд на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. В четверг он также выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров.
Напомним, что Цветков является чемпионом мира 2017 года в эстафете. На первенстве в австрийском Хохфильцене он первенствовал вместе с Алексеем Волковым, Антоном Бабиковым и Антоном Шипулиным.
Ранее в субботу победу в женском спринте одержала россиянка Анастасия Шевченко. Она выиграла в этом виде программы на втором подряд этапе Кубка IBU.
Биатлон. Интересное по теме
Две российские биатлонистки попали в топ-10 в гонке преследования на этапе Кубка мира
сегодня в 12:38
"Давайте начнём в 90-х ковыряться": Биатлонистка Зайцева заявила, что ей неприятно обсуждать пересчёт баллов в Кубке мира
сегодня в 11:47
Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на втором подряд этапе Кубка IBU
сегодня в 10:54
Комментариев: 0