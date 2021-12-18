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Биатлонист Цветков выиграл медаль во второй гонке подряд на этапе Кубка IBU

Спортсмен является чемпионом мира 2017 года в эстафете.

18 декабря, 14:06
<p>© ТАСС / AP Photo / Sergei Grits</p>

© ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

На десятикилометровой дистанции Цветков допустил один промах на огневых рубежах. В итоговом протоколе он уступил только двум норвежцам. Хорваду Богетвейту россиянин проиграл 17,3 секунды, Эрленну Бьёнтегору — одну десятую секунды.

Для Цветкова медаль стала второй подряд на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. В четверг он также выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров.

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Напомним, что Цветков является чемпионом мира 2017 года в эстафете. На первенстве в австрийском Хохфильцене он первенствовал вместе с Алексеем Волковым, Антоном Бабиковым и Антоном Шипулиным.

Ранее в субботу победу в женском спринте одержала россиянка Анастасия Шевченко. Она выиграла в этом виде программы на втором подряд этапе Кубка IBU.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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