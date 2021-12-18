Лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Российский лыжник Глеб Ретивых занял шестое место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. В финальном забеге он финишировал последним.

Победу одержал норвежец Ховард Сулос Таугбель. В финале он на 15 сотых секунды опередил Федерико Пеллегрино из Италии. Третьим стал француз Люка Шанава.

Россиянин Александр Терентьев, выигравший спринт на стартовом этапе сезона в финской Руке, на этот раз остановился на стадии полуфинала. Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов не смог преодолеть квалификацию.