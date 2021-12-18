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Лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Лидер сборной России Александр Большунов не смог преодолеть квалификацию.

18 декабря, 12:11
<p>Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER</p>

Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Российский лыжник Глеб Ретивых занял шестое место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене. В финальном забеге он финишировал последним.

Победу одержал норвежец Ховард Сулос Таугбель. В финале он на 15 сотых секунды опередил Федерико Пеллегрино из Италии. Третьим стал француз Люка Шанава.

Россиянин Александр Терентьев, выигравший спринт на стартовом этапе сезона в финской Руке, на этот раз остановился на стадии полуфинала. Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов не смог преодолеть квалификацию.

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В аналогичной гонке у женщин на этапе в Дрездене победила шведка Майя Дальквист. Второй стала её соотечественница Йонна Сундлинг, третьей — словенка Анамария Лампич. Россиянка Христина Мацокина выбыла в четвертьфинале, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева и Анна Грухвина не смогли преодолеть барьер квалификации.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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