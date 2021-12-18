Глава МИД Белоруссии: Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу RT Arabic.
"То, о чём заявил президент [Белоруссии] Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — приводит слова министра БелТА.
Макей обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, а военная активность и количество учений альянса значительно увеличились. Дипломат подчеркнул, что определённый плацдарм против России организация сейчас создаёт и на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.
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