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Глава МИД Белоруссии: Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.

18 декабря, 12:09

© Shutterstock

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чём заявил президент [Белоруссии] Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — приводит слова министра БелТА.

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Макей обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к границам республики, а военная активность и количество учений альянса значительно увеличились. Дипломат подчеркнул, что определённый плацдарм против России организация сейчас создаёт и на Украине.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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