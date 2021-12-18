Рябков назвал "адские санкции" Запада портящими глаза

Москва привыкла к заявлениям США о введении новых ограничительных мер, так называемых адских санкций, про которые остаётся только читать и портить глаза. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в беседе с "Интерфаксом".

"Да, окей, прочитали ещё раз, испортили глаза от этого чтения ещё больше, не более того, вот весь эффект", — объяснил дипломат.



По словам Рябкова, Россия постоянно сталкивается с санкциями и уже к ним адаптировалась.

Также замминистра указал, что Запад не ищет конструктивного диалога с Москвой, а ограничения так и будут вводиться в будущем.

"Ничего не стоят ритуальные заявления Запада о готовности развивать конструктивные отношения с Россией и вести с нами конструктивный диалог, если Россия делает то, на чём настаивает Запад", — заключил он.