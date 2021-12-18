"Давайте начнём в 90-х ковыряться": Биатлонистка Зайцева заявила, что ей неприятно обсуждать пересчёт баллов в Кубке мира
Из-за антидопинговых нарушений россиянки у представительницы Финляндии Кайсы Мякяряйнен могут отнять победу в общем зачёте сезона 2013/2014.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева заявила, что ей неприятно обсуждать пересчёт баллов в Кубке мира восьмилетней давности из-за её дела. Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее Зайцеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. На этой неделе Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересчитать баллы спортсменок за гонки в Кубке мира сезона 2013/2014 с учётом аннулирования результатов россиянок. В итоге норвежка Тура Бергер опередила на пять баллов финку Кайсу Мякяряйнен, которой до этого принадлежала победа в общем зачёте.
"Слышу об этом в первый раз, я не в курсе. Как мне относиться к этому? Я даже не знаю, как вам это прокомментировать. Хотят — пусть обсуждают, я здесь при чём? Решили и решили. Не знаю, чем вам помочь, у меня нет мнения на этот счёт. Меня эта ситуация сильно касается, да. У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнём в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас", — заявила Зайцева.
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IBU пока не решил, попросят ли финку передать "Большой хрустальный глобус" норвежке, или обеим спортсменкам вручат по награде. Отметим, что и Мякяряйнен, и Бергер, и Зайцева уже завершили карьеру.
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