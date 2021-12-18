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ВОЗ заявила об обнаружении варианта ковида "омикрон" в 89 странах

В организации считают, что мутация может превзойти дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача инфекции внутри общин.

18 декабря, 11:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 89 государствах, сообщила 18 декабря Всемирная организация здравоохранения. Число госпитализаций с ковидом растёт в Великобритании и ЮАР, в связи с этим "многие системы здравоохранения могут быстро оказаться перегруженными", предупредили представители ВОЗ.

"По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ", — говорится в информационном бюллетене организации.

Организация ссылается на "последовательные свидетельства" того, что омикрон-штамм существенно превосходит дельта-вариант по скорости распространения, и особенно это заметно в странах, где "задокументирована передача в общинах". Согласно этим данным, за полтора – три дня число заразившихся вырастает вдвое.

При этом "омикрон" распространяется в странах с высоким уровнем иммунитета. В ВОЗ считают, что мутация может превзойти дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.

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Организация пока не располагает достаточными данными по тяжести течения заболевания при заражении "омикроном". Чтобы прояснить этот вопрос, а также понять, как влияют на тяжесть болезни вакцины и иммунитет, требуется больше информации, отмечается в бюллетене.

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Ранее вирусолог Георгий Базыкин спрогнозировал сроки распространения "омикрона" в России. При этом, по словам специалиста, вопрос о дальнейших перспективах существования с вирусом состоит из двух других.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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