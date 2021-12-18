Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух до пяти лет

Две дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech оказались менее эффективны для детей от 2 до 5 лет, чем ожидалось. Теперь планируется провести испытания третьей дозы для этой возрастной группы, следует из пресс-релиза.

Отмечается, что компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы вакцины.

"По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", — сообщается в релизе.

Участникам исследования младше пяти лет вводили три микрограмма препарата — десятую долю дозы для взрослых. Подчёркивается, что решение испытать именно такую дозировку вакцины на детях от шести месяцев "отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности". Если испытания пройдут успешно, производители планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.