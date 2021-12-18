Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух до пяти лет
Отмечается, что компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы.
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Две дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech оказались менее эффективны для детей от 2 до 5 лет, чем ожидалось. Теперь планируется провести испытания третьей дозы для этой возрастной группы, следует из пресс-релиза.
Отмечается, что компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы вакцины.
"По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет при этом анализе", — сообщается в релизе.
Участникам исследования младше пяти лет вводили три микрограмма препарата — десятую долю дозы для взрослых. Подчёркивается, что решение испытать именно такую дозировку вакцины на детях от шести месяцев "отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности". Если испытания пройдут успешно, производители планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона". По мнению специалистов, схема вакцинации двухкомпонентным препаратом и бустером через полгода полностью обеспечивает защиту от южноафриканского варианта ковида.
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