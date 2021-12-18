Издательство Bubble выпустит сборник комиксов к 25-летию премьеры фильма "Брат"

Издательство Bubble анонсирует комикс по фильму "Брат" © LIFE

В 2022 году, к 25-летию премьеры фильма "Брат", российское издательство комиксов Bubble выпустит сборник по кинокартине. Как сообщил главный редактор издательства Роман Котков, это будет история главного героя Данилы Багрова.

Котков отметил, что издательство не могло остаться в стороне от "Брата", ведь "такие истории хочется рассказывать, с такими персонажами хочется жить дальше".

"В следующем году мы будем делать комикс по фильму "Брат" от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя", — объявил Котков на фестивале современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.

В 1997 году состоялась премьера фильма Алексея Балабанова "Брат". По сюжету главный герой — Данила Багров — отправляется в Санкт-Петербург, чтобы разыскать своего брата. Тот оказывается наёмным убийцей. В 2000-м выпустили следующую часть картины — "Брат-2". В этом фильме Багров отправляется уже в США. Сергей Бодров – младший и Виктор Сухоруков исполнили роли в обеих частях.