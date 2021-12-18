Обвинённую в хищении 94 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Крыму осудили условно
Присвоенные средства она должна возместить ФСИН. Женщину также обязали оплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, указали в пресс-службе инстанции.
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Центральный районный суд Симферополя приговорил к 4,5 года лишения свободы условно обвиняемую в хищении 94 миллионов рублей при строительстве следственного изолятора в Крыму. Об этом сообщил представитель пресс-службы суда в беседе с ТАСС.
"[Суд приговорил к] 4,5 года лишения свободы условно, 600 тысячам рублей штрафа, четырём годам испытательного срока, чуть более 94 миллионов рублей подсудимая обязана возместить ФСИН", — указал собеседник агентства, не назвав имени фигурантки дела.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, приговор суда прозвучал в отношении гендиректора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа.
Ранее Лайф рассказывал, как "Альфа-банк" заметил похищение 23 млн рублей кассиршей лишь спустя четыре дня. Спустя время Анна заявила, что деньги отдала шантажистам. Женщину арестовали.
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