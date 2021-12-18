Пять женских имён, которые указывают на невыносимый характер

Зачастую трудный характер представительниц прекрасного пола просто не поддаётся объяснению, заставляя мужчин гадать, в чём причина на этот раз. Однако авторитетные психологи при помощи статистики выяснили, что дело может быть в имени девушки, которое и обрекло её на сложное поведение. И среди них особенно выделяются эти пять.

Виктория

Девушки с этим именем часто прикрывают грубость и резкость громкими словами о прямолинейности и честности. Виктории вообще любят громкие слова — всю жизнь они проводят словно на сцене перед многотысячной толпой. В мире обладательниц этого имени существует только одно мнение — их собственное, и если кто-то будет не согласен, то его ждёт огромный скандал.

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Кристина

Кристина всегда всё знает лучше всех, а потому не терпит чужих советов. Зато сама очень рада их раздать, даже если её никто не просил. На этой почве всезнайка просто не выбирается из конфликтов, которые долго не утихают. Потому что Кристины к тому же очень обидчивы и свои оскорблённые чувства могут лелеять вечность.

Светлана

Злопамятность Светланы делает её сложным для общения человеком. Она помнит любое прегрешение — и самое маленькое, и которое произошло до Большого взрыва. Мстит за обиду такая девушка с особым рвением, а потому вокруг неё часто создаётся вакуум. Светлана жаждет внимания, поэтому у неё часто возникают конфликты с возлюбленными, которые не в восторге от флирта своей девушки с другими мужчинами.

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Юлия

Юлия тоже не склонна прощать обиды — она ничего не забудет и отомстит в самый неподходящий момент. Такая девушка очень резка и груба с окружающими. Сдерживать себя она не привыкла, а потому по полной достаётся и близким людям, и случайным прохожим, которые наступили ей на ногу. Виноватой себя после этого обладательница имени не чувствует — да и с чего, она же всегда права.

Варвара