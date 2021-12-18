Педиатр Одинаева посоветовала не дарить детям сладости на Новый год

Не стоит перекармливать детей в Новый год, а также дарить им сладости на праздник. При этом за столом должно быть максимальное разнообразие блюд. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

"Я буду предлагать другие салаты своей маме, которой под 80 лет, у которой тоже букет заболеваний. И если она ограничится только салатом оливье и селёдкой под шубой, я боюсь, что после Нового года мы с ней будем вместе долго лечиться", — уточнила она.

Также педиатр призвала родителей не заставлять детей есть слишком много и пробовать все блюда.

"Традиционно я всё время родителям говорю: объём желудка — это объём кулачка, вот столько должен съесть ребёнок", — подчеркнула Одинаева.

По словам специалиста, вместо праздничного набора со сладостями ребёнку лучше подарить что-нибудь другое. Детям сложно объяснить, что есть много конфет очень вредно.

"Вы никогда не заставите его съесть одну конфету, сказав, что следующую ты съешь завтра. Всё равно он половину подарка в течение получаса съест", — добавила эксперт.

Врач предупреждает, что после новогодних праздников в больницы поступает большое количество детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Также сладкие подарки способны привести к развитию у ребёнка сахарного диабета.

"Это связано с особенностями нашего питания вообще, не только в новогодние праздники. Поэтому чем меньше сладкого, углеводов, газированных напитков, тем больше вероятность, что будет меньше проблем с гастритами, панкреатитами, колитами", — заключила Одинаева.