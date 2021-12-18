В Тюменской области мигрантам запретили работать таксистами
Согласно новому постановлению, запрет также распространяется на грузовые перевозки.
© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал губернатор Александр Моор, постановление вступит в силу 1 января 2022 года.
"Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", — говорится в документе.
Запрет распространяется на мигрантов, работающих в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с документом.
Ранее Лайф писал, что в Югре мигрантам запретили продавать алкоголь и работать в такси. Предприятия, которые занимаются указанной в постановлении деятельностью, должны решить вопрос с трудовыми переселенцами до начала 2022 года.
Комментариев: 0