В Тюменской области мигрантам запретили работать таксистами

Власти Тюменской области запретили иностранцам работать в общественном транспорте и такси, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал губернатор Александр Моор, постановление вступит в силу 1 января 2022 года.

"Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", — говорится в документе.

Запрет распространяется на мигрантов, работающих в России по патенту. Предприятиям дали время до 1 марта 2022 года, чтобы они привели численность иностранных работников в соответствие с документом.